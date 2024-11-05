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В США создали бронированный внедорожник для дипломатов

Вторник 05 ноября 2024 16:29
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В США создали бронированный внедорожник для дипломатов Фото: в США создали бронированный внедорожник для дипломатов (gmdefensellc.com)
Автор: Константин Широкун

Компания General Motors показала новый бронированный внедорожник Chevrolet для Госдепа США. Подразделение GM Defense поделилось подробностями о модели Suburban Shield с заводской баллистической защитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GM Defense.

Внешне такой внедорожник напоминает обычный Chevrolet, но пресс-служба концерна уверяет, что спецтранспорт разработан с нуля, отличается встроенной бронекапсулой, усиленным шасси и оригинальным рулевым управлением. Степень защиты не уточняется.

Помощник госсекретаря США по дипломатической безопасности Джентри Смит заявил журналистам, что успел опробовать прототип. Чиновник подчеркнул, что новый Chevrolet Suburban Shield лучше управляется, отлично тормозит, а в целом шасси более собрано и воспринимается стойким. Он также выразил надежду, что броневики GM Defense помогут "выполнить нашу миссию для надежного проведения внешней политики на самых сложных и опасных постах".

По традиции, бронированные авто дипломаты США легко узнать по гигантским рамках лобового стекла, скрытым спецсигналам и шинам с высоким профилем. Известно, что внедорожник будет предложен в двух версиях: 1LT и 2LT. В первом случае речь идет об обычном трехрядном салоне, во втором — о капитанских креслах посередине и откидных скамейках сзади. При этом двигатели штатны: атмосферный бензиновый V8 на 6,2 литра или рядный шестицилиндровый 3,0-литровый турбодизель.

В США создали бронированный внедорожник для дипломатов

Бронированные Chevrolet Suburban будут поставляться в Госдеп по контракту на сумму 300 млн долларов. Сколько машин сделают для дипломатов и силовиков не уточняется, однако зарубежные пуленепробиваемые автомобили такого сегмента стоят не менее 600 тысяч долларов.

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