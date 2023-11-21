США обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР, - Госдеп

"Я скажу, что наша обеспокоенность по поводу программы баллистических ракет Северной Кореи и других военных программ хорошо известна, наша обеспокоенность по поводу передачи технологий между Россией и Северной Кореей – будь то Россия, предоставляющая Северной Корее технологии или Северная Корея, предоставляющая оружие России – тоже хорошо известна", - заявил Миллер.

По его словам, эти передачи вооружения в некоторых случаях нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе резолюции, за которые проголосовала сама Россия.

"Мы продолжим внимательно следить за ними (РФ и КНДР – ред.) и предпринимать все необходимые действия вместе с нашими союзниками в регионе для мониторинга и реагирования на дестабилизирующее поведение КНДР", - добавил он.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что позиция США очень ясна – Россия не должна поставлять Северной Корее технологии, которые нарушили бы резолюции Совбеза ООН, а Северная Корея не должна поставлять России оружие, которое она может использовать для ведения войны против Украины.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль не раз обращался к Северной Корее с просьбой предоставить снаряды. Спустя некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

Сообщается, что КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца боев.

После недавнего визита Ким Чен Инна в Россию Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.