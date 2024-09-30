В США обеспокоены, что Россия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам
Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за слухов о том, что йеменские хуситы могут получить российские ракеты. Это имело бы дестабилизирующий эффект.
Об этом заявил специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Лендеркинга попросили прокомментировать информацию о том, что Россия ведет переговоры о передаче хуситам современных противокорабельных ракет "Яхонт" (экспортное наименование сверхзвуковых ракет "Оникс").
"Мы встревожены этим. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и русскими было бы очень дестабилизирующим", - отметил он.
Такой вопрос прозвучал после того, как Reuters написало о как минимум двух встречах представителей России и хуситов в этом году в Тегеране.
При этом российский диктатор Владимир Путин предупреждал, что Москва может предоставить оружие дальнего радиуса действия тем, кто хочет нанести удар по западным целям, если США и их союзники позволят Украине бить вглубь российской территории западным оружием.
Ракета "Оникс"
Стоит заметить, что "Оникс" - это противокорабельные сверхзвуковые ракеты. Они могут наносить удары по целям в радиусе 300 километров.
Россияне неоднократно использовали такие ракеты в войне против Украины. Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа, на тот момент с начала полномасштабной войны оккупанты использовали 211 ракет "Оникс" против целей на украинской территории.
Всего 12 таких ракет удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.
Более детально о таких ракетах - в материале РБК-Украина.
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