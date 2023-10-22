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США обеспокоены потенциальной эскалацией на Ближнем Востоке, - Остин

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США обеспокоены тем, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в более широкий конфликт на всем Ближнем Востоке, который поставит под угрозу американские Вооруженные силы.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Мы обеспокоены потенциальной эскалацией. Фактически, мы видим перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону. И поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся в правильном положении, они защищены и что у нас есть возможность реагировать", - заявил он. 

Комментарии Остина прозвучали на фоне нападений иранских сторонников на американские военные базы в Ираке и Сирии, недавнего перехвата ВМС ракет, выпущенных из Йемена, и активизации боевых действий на границе Израиля и Ливана - и все это в условиях, когда Израиль продолжает военные операции против ХАМАС в Газе в отместку за атаки ХАМАС.

США направили ударную группу ВМС США Dwight D. Eisenhower для соединения с авианосной ударной группой ВМС США Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря и развернут батарею Terminal High Altitude Area Defense в дополнение к батальонам Patriot.

Война в Израиле 

7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. В частности, по данным ЦАХАЛа, более 550 ракет, выпущенных боевиками ХАМАСа с 7 октября, упали на территории Сектора Газа, убив палестинцев.

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