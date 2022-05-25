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США прагнуть переконати держсектор і бізнес Індії не купувати російську нафту, - Reuters

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Вашингтон, Середа 25 травня 2022 02:12
США прагнуть переконати держсектор і бізнес Індії не купувати російську нафту, - Reuters Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Представник адміністрації Байдена відправився в Індію, щоб поговорити з офіційними особами і приватним сектором про санкції США, оскільки Вашингтон прагне не допустити зростання обсягів закупівель Індією російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Помічник держсекретаря по боротьбі з фінансуванням тероризму і фінансовими злочинами Елізабет Розенберг відвідає Нью-Делі й Мумбаї, повідомив представник Міністерства фінансів.

Очікується, що Розенберг зустрінеться з членами уряду Індії, а також представниками нафтопереробних компаній. За словами представника Міністерства фінансів, візит Розенберг є одним з кроків адміністрації Байдена щодо залучення партнерів і союзників по всьому світу для обговорення з офіційними особами та представниками промисловості питань про введення нових санкцій США та експортного контролю.

Нинішні санкції США проти Росії не заважають іншим країнам купувати російську нафту. Але чиновники адміністрації Байдена розглядають можливість введення так званих вторинних санкцій, які могли б обмежити ці покупки.

Нагадаємо, що для обговорення міжнародної ізоляції Росії через розв'язання війни з Україною американський президент Джо Байден запланував персональну зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді.

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Санкції проти Росії Індія Сполучені Штати Америки Нафта
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