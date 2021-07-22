RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"США страждають": Байден попередив про загрозу поширення теорій змови

Автор: Артур Родивилов

Репутація США за кордоном страждає, оскільки теорії змови, подібні QAnon, продовжують поширюватися. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден згадав, як лідери країн, з якими він розмовляв на червневому саміті G7, були недовірливі, коли він спробував сказати їм, що"Америка повернулася".

Він також виступив за продовження розслідування штурму Капітолію, який стався 6 січня. Президент згадав рух QAnon, учасники якого були серед тих, хто атакував Конгрес.

"Ми маємо вийти за рамки ідей про те, що демократи і Байден ховають людей і висмоктують кров дітей", - сказав він.

Президент США закликав боротися не тільки з теорією змови, але з дезінформацією про коронавірус.

Він зазначив, що Білий дім працює над боротьбою з дезінформацією про вакцини, яка поширюється через соціальні мережі та засоби масової інформації.

"Потрібно буквально слухати вчених і не втручатися. Нічого не квапити. Дозвольте вченим діяти", - сказав Байден.

Байден також пояснив, як Білий дім використовує "всі можливі способи, державні, приватні, урядові та неурядові, щоб спробувати розкрити факти про коронавірус і вакцини, які вони є насправді".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що соцмережі вбивають людей через дезінформацію, бо пандемія коронавірусу впливає тільки на тих, хто ще не прищепився. Facebook відкидає критику і заявляє, що соцмережа не винна за провал у виконанні початкових планів з вакцинації в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
заговоркапитолий