"США страждають": Байден попередив про загрозу поширення теорій змови

Репутація США за кордоном страждає, оскільки теорії змови, подібні QAnon, продовжують поширюватися. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Байден згадав, як лідери країн, з якими він розмовляв на червневому саміті G7, були недовірливі, коли він спробував сказати їм, що"Америка повернулася".
Він також виступив за продовження розслідування штурму Капітолію, який стався 6 січня. Президент згадав рух QAnon, учасники якого були серед тих, хто атакував Конгрес.
"Ми маємо вийти за рамки ідей про те, що демократи і Байден ховають людей і висмоктують кров дітей", - сказав він.
Президент США закликав боротися не тільки з теорією змови, але з дезінформацією про коронавірус.
Він зазначив, що Білий дім працює над боротьбою з дезінформацією про вакцини, яка поширюється через соціальні мережі та засоби масової інформації.
"Потрібно буквально слухати вчених і не втручатися. Нічого не квапити. Дозвольте вченим діяти", - сказав Байден.
Байден також пояснив, як Білий дім використовує "всі можливі способи, державні, приватні, урядові та неурядові, щоб спробувати розкрити факти про коронавірус і вакцини, які вони є насправді".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що соцмережі вбивають людей через дезінформацію, бо пандемія коронавірусу впливає тільки на тих, хто ще не прищепився. Facebook відкидає критику і заявляє, що соцмережа не винна за провал у виконанні початкових планів з вакцинації в країні.