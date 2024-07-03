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В США произошел взрыв на оборонном предприятии: есть раненые

Иллюстративное фото: в США произошел взрыв на оборонном предприятии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 июля, в американском штате Арканзас произошел взрыв на оборонном предприятии. В результате два человека получили ранения еще один человек пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Представитель компании сообщил, что взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, примерно в 138 километрах к югу от Литл-Рока.

Сначала компания назвала это "инцидентом, связанным с пиротехникой", но позже подтвердила, что это был взрыв.

"Сейчас мы работаем со службами быстрого реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения и один человек пропал без вести... Мы полностью сотрудничаем с органами власти, которые проводят расследование", - говорится в заявлении Беркли Уэйли из General Dynamics.

В заявлении не содержится подробностей о степени тяжести травм. Государственный департамент США по чрезвычайным ситуациям заявил, что следит за ситуацией и готов оказать помощь, но не предоставил дополнительных подробностей.

Заметим, что General Dynamics - глобальная аэрокосмическая и оборонная компания. Завод в Камдене занимает более 880 000 квадратных футов производственных и складских площадей и поддерживает такие военные программы, как ракеты Hellfire и Javelin, а также различные минометные боеприпасы.

Напомним, в мае этого года в столице Германии Берлине в строительном комплексе компании Diehl Metal Applications произошел сильный пожар.

Заметим, что компания Diehl среди прочего производит системы противовоздушной обороны IRIS-T. Не исключается, что пожар мог возникнуть из-за диверсии.

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