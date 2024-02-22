В США произошел масштабный сбой телефонной сети

По данным издания, в результате сбоя в сети AT&T клиенты не имели возможности звонить по телефону, отправлять текстовые сообщения или выходить в Интернет. О проблемах со связью известно минимум у 47 тысяч пользователей. Однако эта цифра может увеличиваться.

Кроме этого о проблемах со связью сообщали клиенты операторов Verizon и T-Mobile, однако они были не столь глобальны, как у AT&T.

Сбой в сети привел также к проблемам в работе американской экстренной службы 911. Специалисты сообщили, что некоторые американцы не могут связаться с экстренной службой.

Атака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря 2023 года. Во время сбоя несколько дней отсутствовала мобильная связь, мобильный и домашний Интернет.

Как заявил Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ в результате атаки было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Он назвал ее, вероятно, первым примером разрушительной кибератаки, которая "полностью разрушила ядро оператора связи".

По оценкам СБУ, российские хакеры могли украсть личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и возможно украсть аккаунты Telegram с тем уровнем доступа, который они получили.

После сбоя "Киевстар" отменил месячную плату для своих абонентов.

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