США стали новим центром пандемії у світі, - МОЗ

У Сполучених Штатах Америки коронавірусом інфікувалися понад 400 тис. осіб, що робить країну новим центром пандемії COVID-19 у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Наразі у світі зареєстровано 1 млн 431 тис. 973 випадки зараження коронавірусом та понад 82 тис. смертей від інфекції.

"Станом на 08.04.2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків зараження COVID19. Наразі кількість сягає 400 540, що робить США новим центром пандемії у світі. Летальних випадків - 12 857", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними МОЗ, коронавірус зафіксували у 209 країнах. Жодного випадку зараження поки що не зареєстровано у 77 країнах і територіях.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що прогнозувати завершення пандемії COVID-19 зарано. За словами представників ВООЗ, підіймати тему про завершення пандемії можна буде через два тижні.

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 8 квітня, коронавірус діагностували у 1668 громадян. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Від інфекції померли 52 українця, ще 35 пацієнтів одужали.