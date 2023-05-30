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США надеются сохранить отношения с Индией, несмотря на разногласия по вторжению РФ в Украину

Фото: США сохранят отношения с Индией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Разногласия по поводу вторжения России в Украину не помешают отношениям США с Индией. Нью-Дели уже помог сохранить ценовой потолок на российскую нефть.

Об этом заявил посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментарии Гарсетти прозвучали накануне государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США с 21 по 24 июня.

Гарсетти также сказал, что Индия помогла сохранить потолок цен на российскую нефть, введенный странами Большой семерки, Европейским союзом и Австралией в конце прошлого года, чтобы попытаться лишить Москву средств для ведения войны на Украине.

Нью-Дели отказался осудить своего старого союзника Россию за войну и увеличил свою торговлю с Москвой до рекордного уровня, в основном за счет импорта российской нефти.

Отношения между Индией и Россией

В ответ на вторжение России в Украину западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Индия не признает санкции, наложенные на Россию, и быстро стала крупнейшим покупателем морской нефти из России.

При этом российская нефть продолжает поступать в страны Европейского Союза, несмотря на эмбарго, в качестве нефтепродуктов из третьих стран, особенно Индии.

На западном побережье Индии расположено несколько НПЗ, в том числе крупнейший в мире. Там российскую нефть перерабатывают в бензин и дизельное топливо, которые затем идут в ЕС.

По данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо до этого, обойдя Саудовскую Аравию.

При этом Индия и Россия не смогли договориться о торговле в рупиях. Это стало серьезной неудачей для индийских импортеров дешевой нефти и угля из России, которые ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию валюты.

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