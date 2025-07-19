США сначала будут передавать оружие странам, которые отдадут свои запасы Украине, - WSJ

По словам высокопоставленного чиновника США, по мере того, как другие страны будут отправлять Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация президента США Трампа продолжит перераспределять запланированные будущие поставки, отдавая приоритет этим союзникам.

Трое американских чиновников рассказали изданию, что США поставили Германию впереди Швейцарии в вопросе передачи с конвейера систем Patriot. Это откроет Берлину путь к отправке двух систем в Украину.

Как пишет WSJ, обещание США быстро заменить немецкие Patriot - это первый случай, когда Пентагон способствует поставке оружия в Украину, с тех пор, как Трамп в начале этого месяца заявил, что он выступает за отправку большего количества вооружений.

Отмечается, что в течение следующей недели США и их союзники, вероятно, заключат новые соглашения о предоставлении дополнительных вооружений.

В понедельник глава Пентагона Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с главами оборонных ведомств других стран НАТО, чтобы обсудить помощь Украине.