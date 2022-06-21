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США створили групу з розслідування злочинів РФ, її очолив мисливець за нацистами

Фото: Меррік Гарланд, генеральний прокурор США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США створили групу, яка розслідуватиме військові злочини російських солдатів в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив генпрокурор США Меррік Гарланд під час свого візиту до України.

Він зазначив, що головною метою новоствореної групи стане притягнення до відповідальності всіх росіян, які чинили звірства на території України.

За словами Гарланда, групу очолить один з найвідоміших у Мін'юсті США мисливців за нацистами Елі Розенбаум. Вона складатиметься з експертів з розслідувань, пов'язаних з порушеннями прав людини та військовими злочинами.

Також він додав, що Розенбаум відомий позбавленням громадянства та депортацією більше ста нацистів, які перебували на території США.

При цьому Міністерство юстиції США направить ще трьох прокурорів для консультування України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гарланд відвідав Україну з неоголошеним візитом. Він провів зустріч з генпрокурором України Іриною Венедиктовою.

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