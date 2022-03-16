США та їх союзники по НАТО направили в Україну системи ППО, - CNN

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО направили в Україну системи протиповітряної оборони. Однак, мова йде не про ті ППО, які раніше запросила наша країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як інформує видання, посилаючись на заяву високопоставленого представника США, до цих додаткових систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

"Ці системи мають менший діапазон висот, аніж система С-300, яку запросила Україна. Проте їхня дальність вища, ніж у ракет Stinger, раніше поставлених в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

За словами цього ж високопосадовця США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і знаходяться "в дорозі".

Нагадаємо, раніше CNN вже повідомляло, що президент Володимир Зеленський і Конгрес США тиснуть на адміністрацію американського президента Джо Байдена, щоб вона знайшла спосіб доставити важке озброєння радянського виробництва, яке б використовувалося у війні проти РФ.Мова йшла про винищувачі МіГ і зенітно-ракетні комплекси С-300.

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський виступив перед конгресом США, заявивши, що сьогодні, для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба. Однак і назвав іншу альтернативі - надання нашій країні С-300 й інші ППО для оборони від атак РФ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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