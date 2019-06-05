США повідомили про "небезпечне" перехоплення літака російським винищувачем

Російський багатоцільовий винищувач Су-35 4 червня тричі перехоплював літак-спостерігач Військово-морських сил США P-8A Poseidon у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем, причому одне з перехоплень було "небезпечним". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шостого флоту Сполучених Штатів.

"Су-35 на високій швидкості пройшов прямо перед літаком місії, що піддало небезпеці наших пілотів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після другого перехоплення екіпаж P-8A Poseidon повідомив про хвилі турбулентності, загалом тривалість одного перехоплення становила приблизно 28 хвилин.

Американські військові назвали дії російських пілотів у міжнародному повітряному просторі "безвідповідальними".

"Ми очікуємо, що вони вестимуть себе відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для гарантування безпеки і запобігання інцидентам", - заявили в прес-службі Шостого флоту.

Там також нагадали про укладену між США і тоді ще Радянським союзом угоду від 1972 року про запобігання інцидентам у відкритому морі і в повітряному просторі над ним (INCSEA).

"Небезпечні дії збільшують ризик прорахунку і ймовірність зіткнення в повітрі", - заявили в США.

Там також підкреслили, що американський літак працював відповідно з міжнародним правом і "не провокував" дії з боку екіпажу Су-35.

Нагадаємо, американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ у міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх