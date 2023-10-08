США сегодня объявят о предоставлении поддержки Израилю, - Блинкен

По его словам, Израиль сделал ряд запросов, которые сейчас рассматривает правительство США.

Ранее Блинкен в интервью CNN сказал, что вторжение ХАМАС является "невыборочной террористической атакой со стороны террористической организации". При этом он считает, что сам Израиль сейчас "относительно спокоен".

В то же время, Блинкен добавил, что США понимают, что в Газе продолжаются "интенсивные" боевые действия.

Он также отметил, что Госдеп получил ряд сообщений о гибели граждан США. Блинкен и его команда работают над проверкой этих сообщений.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

Добавим, что ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что готов сделать все, чтобы у Израиля была защита от террористов.

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