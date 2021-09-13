США збирають глобальний саміт з боротьби з COVID-19

Глобальний саміт, присвячений питанням боротьби з коронавірусом, відбудеться 22 вересня. Захід має відбутися під час засідань Генасамблеї ООН на тижні високого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washingtom Post .

"Учасники визначать конкретні дії та поставлять амбітні цілі, необхідні для досягнення цієї мети та підготовки світу до майбутніх загроз безпеці здоров'я", - йдеться в запрошенні.

Президент США Джо Байден звернеться до глав держав, міжнародних організацій, бізнесу, благодійних і неурядових організацій, щоб взяти зобов'язання "покласти край пандемії COVID-19".

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден готує стратегію боротьби з коронавірусом в США. За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, стратегія складається з шести кроків. Вона торкнеться тестувань, вимог до вакцин і безпеки в школі на тлі поширення штаму "Дельта" в США.

Нагадаємо, що у США в COVID-лікарнях працюватимуть військові медики. Вони допомагатимуть лікарям у найбільш інфікованих регіонах.