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США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії

Фото: США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мінфін США видав ліцензію, що дозволяє американській нафтовій компанії Chevron почати переговори про свою майбутню діяльність у Венесуелі. Уряд Ніколаса Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення політичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Білого дому, Міністерство фінансів США видало вузьконаправлену генеральну ліцензію, яка санкціонує ведення компанією Chevron переговорів про свою майбутню діяльність у Венесуелі.

Він зазначив, що це поки не передбачає можливості вступу в спільні проєкти з венесуельською PDVSA.

"Уряд президента Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення переговорів", - сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що в разі прогресу може з'явитися можливість для взаємодії США з урядом Ніколаса Мадуро.

Вашингтон за підсумками переговорів влади і опозиції Венесуели будуть коригувати санкційну політику, щоб посилити або зменшити тиск, повідомили в американській адміністрації. При цьому високопоставлений чиновник в ході телефонного брифінгу зазначив, що США продовжують визнавати перемогу Хуана Гуайдо на минулих кілька років тому у Венесуелі виборах.

РБК-Україна писало, що політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національні збори Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним.

Також у січні 2020 року парламент Венесуели усунув Мадуро з посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо. Однак після парламентських виборів Мадуро знову взяв владу.

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Венесуэла