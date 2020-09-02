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США знімають ембарго на поставки зброї Кіпру, викликавши невдоволення Туреччини

Автор: Олександр Білоус

Рішення прийнято на тлі напруженості між Туреччиною і Грецією через родовища вуглеводнів

Сполучені Штати знімуть 33-річне ембарго на поставки зброї Кіпру і поглиблять своє співробітництво у сфері безпеки з Нікосією. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, що викликало гнівну реакцію Туреччини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Кіпр - ключовий партнер у Східному Середземномор'ї. Ми знімемо обмеження на продаж нелетальних засобів захисту і послуг Республіці Кіпр в наступному фінансовому році", - написав Помпео в Twitter.

Рішення прийнято на тлі ескалації напруженості в східному Середземномор'ї між союзниками по НАТО - Туреччиною і Грецією через претензії на потенційні вуглеводневі ресурси в східному Середземномор'ї.

Анкара й Афіни заявляють, що готові вирішити суперечку шляхом діалогу, але при цьому наполягають на захисті своїх прав. Кожен з них провів у регіоні військові навчання, підкресливши можливість загострення конфлікту.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадес заявив після телефонної розмови з Помпео, що вітає цей крок.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що це рішення "ігнорує рівність і баланс" на острові і що Анкара чекає, що її союзник по НАТО "перегляне" його.

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"В іншому випадку Туреччина, як країна-гарант, зробить необхідні відповідні кроки відповідно до своєї правової та історичної відповідальністю, щоб гарантувати безпеку кіпріотів-турків", - йдеться в заяві.

Кіпр був розділений в 1974 році після турецького вторгнення, викликаного переворотом, підтриманого греками. Туреччина визнає самопроголошену Турецьку республіку Північного Кіпру, яка не визнана іншими країнами.

Вашингтон ввів обмеження на передачу зброї Кіпру в 1987 році, щоб стимулювати зусилля по возз'єднанню і уникнути гонки озброєнь на острові.

Нагадаємо, раніше Греція висловила демарш Туреччини через дослідження біля їхнього острова. Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною за нафту.

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