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США не зможуть повернути людей на Місяць у 2024 році: NASA назвало причину

Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA не зможе повернути астронавтів на Місяць у 2024 році, як це планувалося раніше. До такого висновку дійшов генеральний інспектор NASA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь генінспектора NASA.

Як йдеться у доповіді, реалізувати місію "Артеміда" у визначений раніше термін не вдасться, оскільки виникла затримка з виготовленням костюмів для астронавтів, які полетять на Місяць.

"NASA стикається зі значними проблемами в досягненні цієї мети (повернутися на Місяць в 2024 році - ред.). Ці проблеми включають приблизно 20-місячну затримку з розробкою, випробуванням та демонстрацією костюмів для астронавтів", - зазначається у документі.

У доповіді пояснюється, що затримка виникла через недостатнє фінансування, вплив пандемії коронавірусу, а також технічні проблеми.

"Скафандри будуть готові до польоту не раніше квітня 2025 року", - додав у своїй доповіді генеральний інспектор NASA.

Нагадаємо, в рамках місії "Артеміда" агентство NASA хоче відправити на Місяць першу жінку. Реалізувати цю ідею американське агентство хоче до кінця десятиліття.

Більше про місію "Артеміда" та роль України в ній читайте в матеріалі РБК-Україна.

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