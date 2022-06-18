США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом

Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У разі позитивного рішення, її передадуть для голосування в Палату Представників Конгресу США.

Про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна с посилання на прес-службу партії "Слуга народу".

Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.

Раньше президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися тільки на Україні. Якби НАТО не відреагувало, війна і хаос загрожували б всій Європі.

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