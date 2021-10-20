RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В США в наступному місяці розпочнуть вакцинацію дітей від 5 до 11 років

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки заявили про готовність розпочати вакцинацію серед дітей віком від 5 до 11 років. Це дозволить 28 млн американців отримати право на щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mint.

Зазначається, що компанія Pfizer подала заявку на дозвіл щепити дітей в цій віковій групі ще на початку жовтня. Це питання порушуватиметься з двома групами експертів:

  • перша - експерти Управління з контролю за продуктами і ліками. Зустріч запланована на наступному тижні;
  • друга - експерти Центру з контролю та профілактики захворювань. Зустріч запланована на 2-3 листопада.

Під час клінічних випробувань, діти у віковій групі від 5 до 11 років отримували двокомпонентний препарат по 10 мікрограмів у порівнянні з 30 мікрограмами, якими щеплять дорослих. Інтервал між введенням препарату складає 21 день.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВакцинаВакцинація