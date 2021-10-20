В США в наступному місяці розпочнуть вакцинацію дітей від 5 до 11 років

Зазначається, що компанія Pfizer подала заявку на дозвіл щепити дітей в цій віковій групі ще на початку жовтня. Це питання порушуватиметься з двома групами експертів:

перша - експерти Управління з контролю за продуктами і ліками. Зустріч запланована на наступному тижні;

друга - експерти Центру з контролю та профілактики захворювань. Зустріч запланована на 2-3 листопада.

Під час клінічних випробувань, діти у віковій групі від 5 до 11 років отримували двокомпонентний препарат по 10 мікрограмів у порівнянні з 30 мікрограмами, якими щеплять дорослих. Інтервал між введенням препарату складає 21 день.