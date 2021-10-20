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В США в следующем месяце начнут вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности начать вакцинацию среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это позволит 28 млн американцев получить право на прививку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mint.

Отмечается, что компания Pfizer подала заявку на разрешение прививать детей в этой возрастной группе еще в начале октября. Этот вопрос будет подниматься с двумя группами экспертов:

  • первая - эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Встреча запланирована на следующей неделе;
  • вторая - эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний. Встреча запланирована на 2-3 ноября.

Во время клинических испытаний, дети в возрастной группе от 5 до 11 лет получали двухкомпонентный препарат по 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, которыми прививают взрослых. Интервал между введением препарата составляет 21 день.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинаВакцинация