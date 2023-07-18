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США скоро выделят Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По словам одного из официальных лиц США, пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, включает средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы", - пишет Reuters.

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), что позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия в США.

Что может войти в пакет помощи

Среди систем и боеприпасов, которые США планируют закупить для Украины, есть средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также могут быть включены два различных типа барражирующих боеприпасов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc.

Reuters пишет, что Украина получит значительное количество противобеспилотных систем производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

Предстоящее объявление Министерства обороны США о помощи Украине в области безопасности сопровождается во вторник виртуальной встречей Контактной группы по обороне Украины.

Как США помогают Украине

Недавно украинское посольство подсчитало, что с начала полномасштабной агрессии РФ американские партнеры предоставили суммарно около 63 млрд долларов помощи.

В частности, 19,3 млрд через механизмы Всемирного банка на бюджетную поддержку Украины. Гуманитарная помощь составила 2,1 млрд, военная - более 40 млрд долларов.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Украина получит еще 1,3 млрд долларов на восстановление. А до сентября - еще 3,7 млрд экономической помощи.

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