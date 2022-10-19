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США созывают заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Ираном оружия в РФ, - Reuters

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Среда 19 октября 2022 02:31
США созывают заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Ираном оружия в РФ, - Reuters Фото: США созывают заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Ираном оружия в РФ (peacekeeping.un.org)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты и союзники, в частности Великобритания и Франция, 19 октября созывают закрытое заседание Совбеза ООН из-за снабжения Ираном оружия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время собрания будут обсуждать резолюцию 2231 Совбеза, которая хотя и больше не ограничивает Тегеран в экспорте обычного вооружения, но содержит ограничения на ракеты и связанные с ними технологии.

Соответствующий запрет будет действовать до октября 2023 года и может охватывать продажу и закупку передовых военных систем, в частности, таких как беспилотники.

К слову, 18 октября Украина отправила в ООН письмо, в котором указала, что "БПЛА Mohajer и Shahed соответствуют параметрам", предусмотренным в резолюции 2231, "поскольку они способны достигать дальности, равной или превышающей 300 километров".

Напомним, советник Офиса президент Алексей Аретович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена

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