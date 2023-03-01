США ищут поддержку у союзников по санкциям против Китая, если он будет помогать РФ, - Reuters

Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Все еще находящиеся на предыдущей стадии консультации должны заручиться поддержкой ряда стран. Речь идет о странах G7, с которыми они хотят скоординировать поддержку любых возможных ограничений.
Какие именно санкции предложит Вашингтон, пока неясно. В последние недели США и его союзники заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, что Пекин отрицает.
Первоначальные шаги администрации Байдена по противодействию поддержке Китая включали неформальные контакты на уровне персонала и на дипломатическом уровне, включая министерство финансов. Reuters отмечает, что официальные лица закладывают основу для возможных действий против Китая с основной группой стран, поддерживающих санкции против России после ее вторжения в Украину.
Ожидается, что роль Китая в войне РФ против Украины станет одной из тем, когда президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме. Администрация хочет сначала поднять идею скоординированных санкций и "прощупать пульс" на случай, если будут обнаружены любые поставки в Россию из Китая.
Недавно США ввели новые санкции против людей и компаний, обвиняемых в помощи России, среди прочего были и компании из Китая. Среди проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты при введении санкций против Китая, второй по величине экономики мира является его тесная интеграция в основные экономики Европы и Азии, что затрудняет переговоры.
"Вашингтон должен заставить Китай выбирать между доступом к финансовой системе США или помощью России в войне", - заявил эксперт по санкциям при бывшем президенте Дональде Трампе Энтони Руджеро.
Напомним, что Соединенные Штаты пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.
CNN пишет, что Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию.
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