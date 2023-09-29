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США ищут механизмы для создания международной миссии в Карабахе, - Госдеп

Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США стремятся развернуть международную миссию в регионе Нагорного Карабаха, ведь это необходимое условие для обеспечения гуманитарных потребностей местного населения.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над тем, каким будет лучший механизм для этого", - сказал Миллер.

Миссия будет касаться гуманитарной помощи и удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе. Он также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поднимал этот вопрос в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Правительство Азербайджана тоже высказалось в поддержку международной миссии", - сказал Миллер.

Одной из причин, почему Баку поддержали инициативу, является то, что ее продвигали США.

Конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

В минувший понедельник азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе под видом антитеррористической операции. Азербайджан требовал вывода армянских войск и роспуска "правительства" Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия быстро взяла под контроль дорожные узлы и высоты, поэтому уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь.

Отметим, что по состоянию на вечер 27 сентября, территорию непризнанного Нагорного Карабаха покинуло более 53,6 тысячи армян.

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Соединенные Штаты АмерикиАзербайджанНагорный Карабах