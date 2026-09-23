В США еще не приняли лицензию на Patriot для Украины, - госдеп

По словам Бейтсона, Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения о производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины.

Несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Киеву соответствующую лицензию, консультации все еще продолжаются.

"Трамп не сказал, что это будет. Но он много говорил об украинской армии, у них была хорошая встреча между президентом Украины Зеленским и Трампом. Президент Трамп говорил о хорошем впечатлении... То, что он говорит об успехах украинской армии, это, конечно, хороший знак. Но как именно будет дальше, пока неясно, именно потому, что дипломатические переговоры продолжаются".

Он призвал не рассматривать отсутствие конкретных деталей на данном этапе как "плохой знак", добавив, что главу Белого дома можно охарактеризовать как "человека действия", ожидающего соответствующих поступков от других.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке сообщил, что американский лидер положительно относится к предоставлению лицензий.

"Мы попросили президента помочь нам двигаться в этом быстрее (...). Дай бог, мы начнем этот проект через год или полтора", - отметил Зеленский.