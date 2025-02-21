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США еще раздумывают, поддерживать ли резолюцию ООН по Украине

Фото: резолюция ООН посвящена третьей годовщине вторжения РФ в Украину (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США еще не решили, будут ли поддерживать резолюцию ООН с осуждением российской агрессии в отношении Украины. Документ посвящен третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы не приняли решение по этому поводу. Вашингтон еще решает. Поэтому, надеюсь, мы вскоре примем решение", - ответил изданию координатор постоянной миссии США в ООН Джон Келли.

Американский чиновник добавил, что сейчас ожидает ответа из США относительно голосования в поддержку этой резолюции.

"Нам нужно будет посмотреть, какие инструкции мы получим из Вашингтона. Поэтому, надеюсь, они скоро придут", - сказал Келли.

Резолюция ООН

Резолюция ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения поддерживает территориальную целостность Украины и снова требует от России вывести свои войска.

По данным Reuters, документ "призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному решению войны против Украины ... в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Кроме того, в резолюции ООН напоминает "о необходимости полного выполнения соответствующих резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины".

Сообщается, что авторами документа являются более 50 стран. Резолюцию к третьей годовщине вторжения России в Украину должны вынести на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 24 февраля.

 

Позиция США относительно резолюции

Напомним, накануне стало известно, что США впервые с начала войны отказываются быть соавтором проекта резолюции ООН, посвященного третьей годовщине вторжения России в Украину.

Об этом сообщило Reuters, отметив, что в предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине. Вместе с тем, по словам собеседника агентства, не было понятно, когда истекает срок поддержки проекта резолюции. Поэтому Вашингтон все еще может изменить свое мнение.

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