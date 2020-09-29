У США мережа медзакладів стала жертвою масштабної кібератаки

Фото: кібератака (РБК-Україна)

Американська компанія Universal Health Services, яка керує приблизно 400 медичними установами, в минулі вихідні зазнала масштабної кібератаки. Хакери вимагали оплату для того, щоб розблокувати зламані ними комп'ютери.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

Може йтися про одну з найбільших кібератак проти медичної системи США.

За інформацією телеканалу, у вихідні комп'ютери стали виходити з ладу в різних установах Universal Health Services. Лікарям довелося робити всі медичні записи ручкою на папері, а доступ до бази даних медичних препаратів виявився неможливий.

Одне з джерел NBC News вважає, що метою кібератаки було вимагання: хакери вимагали оплати для того, щоб розблокувати зламані ними комп'ютери.

Universal Health Services не відповіла на запити телеканалу про коментарі з приводу кібератаки, але розмістила на своєму сайті заяву про те, що її корпоративна мережа "в даний час відключена через проблеми з інформаційною безпекою".

Зазначимо, що Universal Health Services, крім США, має установи в Великій Британії. В її штаті близько 90 тисяч співробітників.

Нагадаємо, Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Трампа і Байдена.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США. Серед них - кібератаки на виборчі кампанії та інфраструктуру органів влади США.