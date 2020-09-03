У США сенатор закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2" через Навального

Сенатор-республіканець США Том Коттон закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він зробив таку заяву у відповідь на інфомацию про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це Коттон написав в своєму Twitter.

Він вимагає притягнути російську владу до відповідальності за отруєння Навального.

"Зупиніть трубопровід" Північний потік-2 ", щоб залучити росіян до відповідальності", - написав він.

Нагадаємо, 2 вересня в німецькому уряді заявили про докази отруєння Навального "Новачком". Присутність отрути в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і США продовжують переговори з приводу введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

У той же час, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила волю федерального уряду до продовження і завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".