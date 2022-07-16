США і Саудівська Аравія мають намір спільно допомогти Україні з експортом зерна

Президент США Джо Байден і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман домовилися допомогти Україні з експортом зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPA.
"Лідери країн підтвердили свою прихильність наданню допомоги українському народу і забезпеченню безперешкодного експорту зерна для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, що загрожує ряду близькосхідних і африканських держав", - наголошується в спільній заяві.
Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять в Ізраїль і з нього.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна.
Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначав, що переговори вселяють оптимізм.
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