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США і Саудівська Аравія мають намір спільно допомогти Україні з експортом зерна

Фото: США і Саудівська Аравія мають намір допомогти Україні з експортом зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман домовилися допомогти Україні з експортом зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPA.

"Лідери країн підтвердили свою прихильність наданню допомоги українському народу і забезпеченню безперешкодного експорту зерна для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, що загрожує ряду близькосхідних і африканських держав", - наголошується в спільній заяві.

Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять в Ізраїль і з нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначав, що переговори вселяють оптимізм.

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