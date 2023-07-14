США на саммите НАТО рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в Альянс, - WР

Соединенные Штаты Америки на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждали возможность отзыва приглашения Украины стать членом Альянса через пост в соцсетях президента Владимира Зеленского, в котором он критиковал страны Запада за нерешительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По информации источников, после высказывания Зеленского послы, министры и другие высокопоставленные политики провели неофициальные переговоры о том, как должен отреагировать на это Альянс. Официальные лица США подняли вопрос "о пересмотре или закрытии" вопроса с приглашением Украины в НАТО.

"Некоторые хотели убрать ссылку на "приглашение" или найти другое место для этого слова", - сказал один из неназванных дипломатов НАТО, принимавший участие в переговорах.

Другой высокопоставленный дипломат Альянса заявил, что делегация США "не хотела специально убирать обещание" пригласить Украину. В результате был достигнут консенсус о том, что редактирование документа приведет к задержке его публикации, и было решено придерживаться текста в том виде, в каком его разработали сначала.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке стран Центральной Европы и Балтии настаивал на сохранении первоначальной формулировки.

По информации собеседников WP, "к тому времени, когда послы НАТО официально обсудили, как реагировать на твит Зеленского, США вернулись к первоначальной формулировке коммюнике".

Критика Зеленского

В первый день саммита НАТО, 11 июля, президент Владимир Зеленский жестко обратился к членам НАТО из-за их позиции в отношении нашей страны. Поскольку Киев получил сигнал, что союзники в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины", - написал Зеленский в соцсетях.

В свою очередь президент подчеркнул, что эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины..." - акцентировал Зеленский.

По словам главы государства, это похоже, что у союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность - это слабость. И я откровенно обсудю это на саммите", - подытожил Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Однако страны НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока она не выполнит ряд условий.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.