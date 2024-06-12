США расширят запрет на продажу чипов и других товаров в Россию, - Reuters

Правительство США планирует 12 июня объявить о более широких санкциях на продажу чипов и других товаров на территорию России. Целью будут компании из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эти шаги являются частью широкого стремления администрации президента Джо Байдена ответить на попытки России обойти западные санкции и подавить ее военные действия против Украины.

По словам источников, администрация США объявит, что расширяет существующий экспортный контроль, включив в него товары под американскими брендами, а не только те, которые производятся в Соединенных Штатах. Оно определит компании из Гонконга, которые доставляют товары в Москву.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон объявит о новых санкциях и экспортном контроле против России.

Эта новость появилась в тот момент, когда президент США Джо Байден готовился отправиться на саммит в южной Италии с лидерами других демократических стран "Большой семерки".

Один из источников сообщил, что одним из главных приоритетов для лидеров G7 является усиление поддержки Украины, которая вот уже третий год сопротивляется российскому вторжению, и разоружение российской военной машины.

Официальные лица США выразили разочарование по поводу растущей торговли Китая с Россией, которая позволяет Москве продолжать вооружать свою армию. Экспорт из Китая и других стран станков и другого производственного оборудования помогает стране производить оружие, которое она ранее импортировала, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Изменения необходимы для расширения определения американских товаров, подпадающих под экспортный контроль, говорят они, учитывая, что Москва сейчас переключила всю свою экономику на войну.

Далип Сингх, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике, на прошлой неделе сообщил Центру новой американской безопасности, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами G7, чтобы подчеркнуть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские силы в их борьбе против России.

Вашингтон также готов объявить о новых существенных санкциях против финансовых учреждений и небанковских организаций, которые являются частью "каналов поставок технологий и товаров", снабжающих российскую армию, сообщили источники.