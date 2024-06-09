ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

G7 планирует отправить "жесткое предупреждение" банкам Китая из-за помощи РФ

Китай, Воскресенье 09 июня 2024 16:33
UA EN RU
G7 планирует отправить "жесткое предупреждение" банкам Китая из-за помощи РФ Фото: G7 пригрозит банкам Китая последствиями за сотрудничество с РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Страны "Группы семи" (G7) планируют направить китайским банкам "жесткое предупреждение" о последствиях помощи РФ в обходе санкций за агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, ожидается, что лидеры G7 на саммите 13-15 июня в Италии во время своих закрытых встреч сосредоточатся на угрозе, которую представляет растущая китайско-российская торговля для войны в Украине, и на том, что с этим делать.

По словам неназванного американского чиновника, участвовавшего в планировании саммита, а также другого информированного источника Reuters, результатом этих разговоров, скорее всего, станут публичные заявления в отношении небольших китайских банков.

Однако, по данным Reuters, страны G7 не будут принимать никаких немедленных карательных мер (например, блокировки доступа к SWIFT) против каких-либо китайских банков на саммите. Кроме того, лидеры G7 сосредоточатся именно на малых финучреждениях, а не на крупнейших банках Китая.

Переговоры о точном формате и содержании предупреждения все еще продолжаются, говорят неназванные источники Reuters. О планах лидеров G7 обсудить эту тему на саммите в Италии ранее публично не сообщалось.

Сотрудничество Китая и РФ

Официально Китай не занимает ни чью сторону в войне РФ против Украины, но продолжает сотрудничать с Россией после полномасштабного вторжения. Более того, торговля между Китаем и РФ за годы войны только усиливается. В 2023 году она достигла рекордных 240 млрд долларов. Это более чем в два раза превышает показатель 2020 года.

В декабре прошлого года президент США издал указ об усилении санкций против иностранных банков, помогающих России. Это повлияло на сотрудничество китайских банков с РФ.

Как рассказал Bloomberg, теперь для торговли с Китаем российские компании используют криптовалюту и бартер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Российская Федерация G7
NEWS
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут