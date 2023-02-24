США расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предпринимает серьезные действия, чтобы снизить способность России продолжать свою жестокую войну и получать используемые ресурсы, чтобы поддерживать ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под ограничения попали 22 физических и 83 юридических лица.

"Россия ищет способы уклониться от санкций и экспортного контроля, правительство США наращивает усилия по противодействию такому уклонению по всему миру. Сегодняшние санкции включают более 30 человек и компаний из третьих стран, связанных с усилиями России по уклонению от санкций, в том числе незаконным оборотом оружия и незаконным финансированием", - заявили в Минфине США.

Под ограничения попали следующие организации:

Московский кредитный банк;

Коммерческий банк Ланта Банк;

Металлинвестбанк;

Новосибирский социальный коммерческий банк;

Банк Санкт-Петербург;

Банк "Приморье";

"СДМ-Банк";

"Уральский банк реконструкции и развития";

Банк Зенит;

Банк Уралсиб.

России помогали обходить санкции граждане Швейцарии, Германии, Италии, компании из Болгарии и Мальты. Санкции коснулись предприятий металлургического сектора и горной промышленности РФ и предприятий ВПК России. Также США ввели санкции против ЧВК "Редут", вооруженного формирования "ДНР" под названием "Спарта".

Под новые санкции США попали 10 российских министров, включая главу Минэнерго Шульгинова и министра культуры Любимову, министра спорта Матыцына, министра труда Котякова, вице-премьера РФ Голикову и главу МЧС Куренкова. США ввели санкции против российской пропагандистки Скабеевой Ольги Владимировны.

Экспортные ограничения

Министерство торговли США расширяет санкции против РФ и Белоруссии, в том числе вводит экспортные ограничения.

"Министерство торговли расширяет и усиливает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и санкции в отношении предметов роскоши", - отмечается в документе.

Минторг США внес в свой черный список 76 организаций из РФ. Среди предприятий и организаций в черном списке - фонд "Сколково", Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех"), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, следует из документа.

Ведомство также усилило экспортные ограничения по Ирану из-за поставок дронов РФ. Как отмечается в документе, по Ирану вводятся новые меры экспортного контроля в связи с поставками РФ беспилотников для использования в Украине. В минторге США отметили, что это противоречит интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики.