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США расширили санкции против "Хезболлы"

Иллюстративное фото: США расширили санкции против "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против "Хезболлы". Они касаются трех человек и четырех ливанских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Как отметили в ведомстве, было установлено, что три человека и четыре связанные с ними компании, причастные к ливанской сети уклонения от санкций, приносящей "Хезболле" миллионы долларов дохода.

Также сегодняшние санкции направлены против незаконного производства и торговли каптагоном. Физические лица и компании, попавшие сегодня в перечень, являются частью сети коммерческих предприятий, принадлежащих или контролируемых "Хезболлой".

Кто попал в санкционный список

Сильвана Атви – работает секретарем старшего офицера финансовой группы аль-Баззала и связана с другими компаниями. Атви является владельцем GM Farm (ранее известная как JM PHARM), компании, базирующейся в Ливане и являющейся подписантом ливанских финансовых проектов, которые осуществляла "Хезболла" с участием Ирана. Эти проекты преследовали цель получения прибыли для "Хезболлы".

Хайдар Хусам ад-Дин Абдул Гаффар (Гаффар) является должностным лицом финансовой команды "Хезболла" и законным владельцем компании Global Tradeline SARL. Global Tradeline SARL – ливанская компания, занимающаяся импортом продуктов питания в Ливан, их ребрендингом и продажей с целью получения прибыли для "Хезболлы".

Хусам Хамади – бизнесмен и сотрудник финансовой команды "Хезболлы". Он также является легитимным владельцем ливанской компании United Sons.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль, в результате чего погибли более тысячи человек, сотни были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

1 октября 2024 ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" в Ливане, чтобы уничтожить инфраструктуру группировки и отодвинуть боевиков от границы.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что обострение на Ближнем Востоке может повлечь за собой новые акты насилия со стороны экстремистов.

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Соединенные Штаты АмерикиХезболлаСанкции против Ирана