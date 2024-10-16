США расширили санкции против "Хезболлы"

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против "Хезболлы". Они касаются трех человек и четырех ливанских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Как отметили в ведомстве, было установлено, что три человека и четыре связанные с ними компании, причастные к ливанской сети уклонения от санкций, приносящей "Хезболле" миллионы долларов дохода.
Также сегодняшние санкции направлены против незаконного производства и торговли каптагоном. Физические лица и компании, попавшие сегодня в перечень, являются частью сети коммерческих предприятий, принадлежащих или контролируемых "Хезболлой".
Сильвана Атви – работает секретарем старшего офицера финансовой группы аль-Баззала и связана с другими компаниями. Атви является владельцем GM Farm (ранее известная как JM PHARM), компании, базирующейся в Ливане и являющейся подписантом ливанских финансовых проектов, которые осуществляла "Хезболла" с участием Ирана. Эти проекты преследовали цель получения прибыли для "Хезболлы".
Хайдар Хусам ад-Дин Абдул Гаффар (Гаффар) является должностным лицом финансовой команды "Хезболла" и законным владельцем компании Global Tradeline SARL. Global Tradeline SARL – ливанская компания, занимающаяся импортом продуктов питания в Ливан, их ребрендингом и продажей с целью получения прибыли для "Хезболлы".
Хусам Хамади – бизнесмен и сотрудник финансовой команды "Хезболлы". Он также является легитимным владельцем ливанской компании United Sons.
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