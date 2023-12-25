США расширили контроль над континентальным шельфом в Арктике. В РФ ответили угрозами

Так называемый "расширенный континентальный шельф" охватывает около 1 миллиона квадратных километров (386 100 квадратных миль), преимущественно в Арктике и Беринговом море - стратегической зоне, на которую также претендуют Канада и Россия. Кроме того, США очертили границы шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Долгожданное решение нанесло на карту внешние границы американского континентального шельфа, сухопутной территории страны под морем. Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в пределах своих континентальных шельфов.

Карта: Bloomberg

Профессор международного морского права в Военно-морском колледже США Джеймс Краска отметил, что континентальный шельф США содержит 50 твердых полезных ископаемых, в том числе литий и теллур, а также 16 редкоземельных элементов.

Bloomberg напоминает, что согласно последней оценке Геологической службы США от 2008 года, за Полярным кругом залегают около 90 миллиардов баррелей неразведанных залежей нефти и 1,670 триллионов кубических футов газа, а также необходимые для электрификации критические металлы. В то же время большая часть этих оценок основывается на исследованиях на суше, а потенциал шельфа почти не изучен.

Что гласит морское право

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которую США до сих пор не ратифицировали, регулирует морские зоны вокруг стран. Согласно документу, страны имеют право на любые ресурсы в море или на морском дне в пределах своих так называемых исключительных экономических зон, которые могут простираться на расстояние до 200 морских миль от побережья.

Кроме того, страны могут претендовать на экономические права на ресурсы на морском дне или под ним, где простирается их континентальный шельф, хотя и не в пределах водной толщи. Моря над ними также остаются международными водами.

Россия, Дания и Канада годами ждали, пока их спорные претензии на арктическое морское дно будут рассмотрены Комиссией по границам континентального шельфа - группой, действующей при поддержке ООН. В начале 2023 года Россия первой получила решение учреждения.

В Госдепартаменте отметилт, что в будущем США нужно будет установить морские границы с Канадой, Багамскими островами и Японией, где их претензии пересекаются. В ведомстве добавили, что США используют аналогичные правила для определения своего расширенного континентального шельфа, указанные в Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), присоединение к которой поддерживает администрация Джо Байдена.

Директор Полярного института в Центре Уилсона Ребекка Пинкус отметила, что решение в одностороннем порядке очертить границы своего континентального шельфа, вместо того, чтобы ратифицировать UNCLOS и затем подать заявку, может вызвать острое недовольство других стран.

По ее мнению, это также уменьшает вероятность того, что США когда-нибудь ратифицируют Конвенцию. Ведь в таком случае для объявления контроля над дном, необходимо учитывать требование Комиссии по вопросам границ континентального шельфа (CLCS).

Россия обещает жесткую реакцию

Власти Российской Федерации уже отреагировали на решение США. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ также претендует на эту часть шельфа и готова отстаивать свои интересы.

"Россия должна реагировать достаточно жестко. Потому что все страны, которые имеют отношение к региону Арктики, должны иметь равные права. Мы им (США - ред.) и так в свое время (в 1990-м году) уступили, благодаря бездумному решению Шеварнадзе (Эдуард Шеварнадзе, министр иностранных дел СССР с 1985 по 1990 годы. - ред.), большой шельф. Аппетит приходит во время еды. Неважно, на что они претендуют. У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше", - сказал Джабаров.

Борьба за контроль над ресурсами Арктики

Эксперты неоднократно отмечали, что следующее противостояние России с Западом произойдет в богатой ресурсами Арктике. Долгое время этот регион мира находился в стороне от геополитики, но изменение климата делает этот регион планеты все более привлекательным с экономической точки зрения.

В частности, Россия рассматривает возможность использования Северного морского пути для доставки грузов в Азию. Этот маршрут может сократить время доставки на 40% по сравнению с Суэцким каналом. Однако доставка через толстый лед и морозы создает серьезные проблемы.

2 ноября 2023 года США ввели санкции в отношении проекта "Арктик СПГ-2" - проекта компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (по другую сторону Обской губы от Ямала).

Поставки газа из российского проекта "Арктик СПГ-2" отложены из-за санкций США. Компания-оператор проекта объявила о форс-мажорных обстоятельствах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.