В США рассказали, какое оружие может применить РФ в случае ядерного удара

При этом, по словам представителя США, спецслужбы уверены, что Россия не станет рисковать полномасштабной ядерной войной, начав массированное нападение на Украину или страны НАТО.

"Они никогда не будут использовать стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщик с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн", - заявил представитель США.

Кроме того, у России также есть атомное оружие меньшей мощности для использования на поле боя. Соединенные Штаты надеются, что первым признаком того, что страна-агрессор решила применить ядерное оружие в Украине, не будет грибовидное облако.

При этом бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США отметил, что заявления Белого дома указывают на то, что они полагаются на широкий набор инструментов сбора разведывательных данных. Но это очень сложно, поскольку у России есть 23 различных системы вооружений двойного назначения, многие из которых она использует в Украине.

"Если у россиян оно есть в арсенале как обычное оружие, можно с уверенностью предположить, что к нему прилагается ядерная боеголовка. Почти каждое оружие, которое есть у россиян, способно нести ядерную боеголовку. Если это артиллерийская система, если это система ПВО, если это торпеда, если это крылатая ракета, у нее может быть ядерное оружие", - подчеркнул чиновник.