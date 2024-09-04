В США начался суд над четырьмя российскими агентами из африканской соцпартии

Во вторник во Флориде начался суд над четырьмя активистами, обвиняемыми в работе на Россию. Их целью было посеять политическую рознь и повлиять на выборы в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Все четверо связаны или были связаны с Африканской народной социалистической партией и Движением Ухуру, которые имеют офисы в Санкт-Петербурге, Флориде и Сент-Луисе. Среди обвиняемых – Омали Ешителла, 82-летний глава американской организации, которая сосредоточена на расширении прав и возможностей чернокожих и попытках получить компенсацию за рабство и то, что она считает геноцидом африканцев.

Адвокат 82-летнего активиста заявил, что группа разделяет многие цели российской организации под названием "Антиглобалистское движение России", но не действует под контролем правительства этой страны.

Ешитела и еще двое обвиняются в заговоре с целью мошенничества и в том, что они не зарегистрировались в Министерстве юстиции как агенты иностранного правительства. Четвертому обвиняемому, позже основавшему отдельную группу в Атланте под названием "Черный молот", предъявлены только обвинения в сговоре. Все они не признали себя виновными.

Трое россиян, двое из которых, по словам прокуроров, являются агентами российской разведки, также обвиняются в деле, но они не арестованы.

Хотя есть отголоски утверждений о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, окружной судья США Уильям Юнг сказал, что эти вопросы не являются частью этого дела.

"Этот судебный процесс не будет рассматривать вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году", - сказал Юнг.

В своем вступительном слове прокурор Министерства юстиции Менно Годман сказал, что члены группы действовали под руководством России, чтобы организовать протесты в 2016 году, утверждая, что темнокожие стали жертвами геноцида в США. В течение следующих шести лет они совершали другие действия, которые принесли пользу России, включая оппозицию политике США по войне РФ против Украины.

"Речь идет о разделении американцев, разделении сообществ, настраивании соседа против соседа. Ответчики действовали по указанию российского правительства, чтобы посеять раскол прямо здесь, в США", — сказал прокурор присяжным.

Это включало поддержку кандидата в городской совет Санкт-Петербурга в 2019 году, которого россияне, согласно уголовному обвинению, "контролировали". Кандидат проиграл эту гонку, ему не предъявили обвинения по делу.

Значительная часть предполагаемого сотрудничества включала поддержку вторжения России в Украину. В марте 2022 года Ешитела провел пресс-конференцию, на которой заявил, что "Африканская народная социалистическая партия призывает к единству с Россией в ее оборонной войне в Украине против мировых колониальных государств". Он также призвал к независимости оккупированной Россией Донецкой области на востоке Украины.

Ешителе, Пенни Гесс и Джесси Невелл грозит до 15 лет тюрьмы, если их признают виновными. Четвертый обвиняемый, Огастес Ромэн, может получить максимум пять лет.

Ожидается, что суд продлится до четырех недель.