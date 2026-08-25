США начали новую операцию против Ирана и раскрыли ее цель

Как объяснил Бессент, операция предусматривает расширение вторичных санкций против организаций и государств, сотрудничающих с Тегераном.

Более того, США вводят ограничения против ряда ключевых секторов экономики Ирана, в частности:

цифровых активов;

золотого рынка;

авиации;

технологической отрасли;

судоходства.

Глава Минфина США уточнил, что Вашингтон планирует заблокировать все основные источники финансирования иранского режима, пока Тегеран не останется без экономической поддержки.

По словам Бессента, его команда уже определила посредников и сети, через которые Иран обходил санкции и занимался контрабандой нефти.

"Наша цель - перерезать каждую экономическую артерию, которая поддерживает этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве", - заявил Бессент.

Теперь американские ведомства намерены усилить давление и заблокировать источники доходов, используемые для финансирования Корпуса стражей исламской революции и иранских властей.

Министр также предупредил, что компании и организации, помогающие Ирану отмывать средства, рискуют лишиться доступа к американской долларовой финансовой системе.

В то же время Бессент уточнил, что большинство вторичных санкций не вступят в силу мгновенно - Вашингтон планирует дать нарушителям время, чтобы прекратить сотрудничество с Тегераном.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп также ведет переговоры с лидерами других государств, призывая их прекратить экономическое взаимодействие с иранским режимом.