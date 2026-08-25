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США начали новую операцию против Ирана и раскрыли ее цель

10:01 25.08.2026 Вт
2 мин
Дональд Трамп хочет привлечь к ней мировых лидеров
aimg Юлия Капитонова
Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)

Накануне стартовала новая американская операция по ослаблению иранского режима и его союзников. Она получила название "Экономический изгнанник".

С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Минфин.

Как объяснил Бессент, операция предусматривает расширение вторичных санкций против организаций и государств, сотрудничающих с Тегераном.

Более того, США вводят ограничения против ряда ключевых секторов экономики Ирана, в частности:

  • цифровых активов;
  • золотого рынка;
  • авиации;
  • технологической отрасли;
  • судоходства.

Глава Минфина США уточнил, что Вашингтон планирует заблокировать все основные источники финансирования иранского режима, пока Тегеран не останется без экономической поддержки.

По словам Бессента, его команда уже определила посредников и сети, через которые Иран обходил санкции и занимался контрабандой нефти.

"Наша цель - перерезать каждую экономическую артерию, которая поддерживает этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве", - заявил Бессент.

Теперь американские ведомства намерены усилить давление и заблокировать источники доходов, используемые для финансирования Корпуса стражей исламской революции и иранских властей.

Министр также предупредил, что компании и организации, помогающие Ирану отмывать средства, рискуют лишиться доступа к американской долларовой финансовой системе.

В то же время Бессент уточнил, что большинство вторичных санкций не вступят в силу мгновенно - Вашингтон планирует дать нарушителям время, чтобы прекратить сотрудничество с Тегераном.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп также ведет переговоры с лидерами других государств, призывая их прекратить экономическое взаимодействие с иранским режимом.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

Более того, президент США Дональд Трамп изменил стратегию по Ирану, сделав ставку на санкции и выжидания вместо военных действий.

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