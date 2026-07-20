США начали новую волну ударов по Ирану, атака длится девятую ночь подряд

Что предшествовало

Напомним, в первой половине июля США и Иран вновь начали обмениваться ударами. Это произошло после того, как Тегеран несколько раз атаковал торговые судна в Ормузском проливе.

В ответ на это США несколько раз атаковали Иран, из-за чего боевые действия между сторонами вновь стали регулярными.

К слову, после первой атаки на судно президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между сторонами закончилось.

В субботу в МИД Ирана тоже официально сказали, что они больше не будут соблюдать условия меморандума в области превращения огня.

Также мы писали, что согласно заявлению командования, во время новых обменов ударами, США потеряли уже как минимум троих бойцов.