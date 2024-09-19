В США раскрыли подробности попыток Ирана повлиять на президентские выборы

Связанные с Ираном хакерские группы летом направили электронные письма лицам из предвыборного штаба Джо Байдена с отрывками непубличного материала кампании Дональда Трампа. Это происходило в рамках попытки Тегерана повлиять на выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис директора национальной разведки США ( ODNI ).

Американское ведомство отмечает, что примерно через месяц после совместного публичного заявления ODNI, ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) об усилиях Тегерана повлиять на выборы, расследователи "узнали дополнительные подробности об усилиях Ирана посеять раздор и сформировать результаты выборов в США".

"Иранские злоумышленники в конце июня и начале июля направили нежелательные электронные письма лицам, которые к тому времени были связаны с кампанией президента Байдена, и содержали отрывок из похищенного непубличного материала кампании бывшего президента Трампа как текст в электронных письмах", - рассказали в ODNI.

Между тем, остается не ясным, ответили ли получатели на такие сообщения.

"Кроме того, с июня иранские злоумышленники продолжали свои усилия по отправке похищенных непубличных материалов, связанных с кампанией бывшего президента Трампа, в медиа-организации США", - говорится в публикации

В совместном заявлении ODNI, ФБР и CISA указывается, что эта "злонамеренная кибердеятельность является последним примером многостороннего подхода Ирана, как указано в совместном августовском заявлении, направленном на разжигание раздора и подрыва доверия к нашему избирательному процессу".

ФБР в рамках противодействия следило за соответствующей деятельностью, а также "контактировало с жертвами и продолжало расследовать и собирать информацию".

"С приближением ноября иностранные деятели усиливают свою деятельность по влиянию на выборы", - обратили внимание в Бюро, разведке и организации по кибербезопасности.

Также в ФБР заявляют, что Россия, Иран и Китай пытаются "в определенной степени обострить разногласия в американском обществе ради собственной выгоды", и эти страны "считают периоды выборов моментами уязвимости".

Так, подчеркивается в совместном заявлении ODNI, ФБР и CISA, усилия этих или других иностранных деятелей по подрыву американских демократических институтов "являются прямой угрозой" для страны, и Штаты не "не будут терпеть".

Что предшествовало

Напомним, в августе США обвинили Иран в кибероперациях против кампаний обоих кандидатов в президенты и в операциях влияния на американскую общественность, направленных на разжигание политической розни.

Также сообщалось, что 11 августа в штабе Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны.

Добавим, в отчете Google от 13 июня говорится, что Иран в рамках длительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом.

Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

А 13 сентября западные СМИ сообщили, что США готовят уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана на штаб Трампа.