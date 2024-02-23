В США раскрыли детали дел против главы российского банка ВТБ и олигарха времен Януковича

Ряд обвинений, арестов и производств по конфискации имущества объявила рабочая группа генерального прокурора США KleptoCapture в преддверии второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Дело в отношении Костина в Штатах

Отмечается, что фигурант обвиняется в участии в двух схемах по нарушению санкций США.

Также в четверг, 22 февраля, были арестованы двое его сообщников, проживавших в США, за "их роль в облегчении одной из схем". Речь идет о посредниках Вадиме Вольфсоне, он же Вадим Беляев и Генноне Бонде.

Как утверждается в обвинении, Костин принимал участие в схеме уклонения от санкций и отмывания средств для поддержки двух суперяхт общей стоимостью более 135 миллионов долларов.

"Костин и два гражданина США также якобы участвовали в схеме уклонения от санкций, связанной с роскошным домом в Аспене, штат Колорадо. Посредники Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев, 56 лет, из Остина, штат Техас, и законный постоянный житель США и Геннон Бонд, 49 лет, гражданин США из Эджвотера, штат Нью-Джерси, были арестованы ранее сегодня (22 февраля, - ред.)", - говорится в заявлении Минюста.

На российского олигарха Костина 6 апреля 2018 года OFAC наложило санкции согласно распоряжению 13661. Указывается, что по крайней мере с 6 апреля 2018 года или примерно до 2 марта 2022 года Костин и другие, в частности Вольфсон и Бонд, якобы участвовали в схемах нарушения чрезвычайные экономические полномочия (IEEPA) посредством предоставления средств, товаров и услуг, включая финансовые услуги США и операции в долларах США, в пользу Костина. В обвинительном акте утверждается, что Костин также участвовал в схеме отмывания денег с целью продвижения нарушений IEEPA.

Согласно обвинению, до и после того, как OFAC наложило санкции на Костина, он через различные подставные компании владел и контролировал несколько активов на десятки миллионов долларов, включая две суперяхты, идентифицированные как Sea Rhapsody и Sea & Us, стоимостью более 135 миллионов долларов.

В релизе отмечается, что Костин и другие вероятно неоднократно нарушали IEEPA, включая то, что заставляли осуществлять платежи в долларах США за обслуживание, эксплуатацию и совершенствование Sea Rhapsody и Sea & Us в пользу Костина и без лицензии OFAC, которая требуется для граждан США осуществлять операции с попавшим под санкции лицом.

"Совершая эти платежи в долларах США, Костин и другие также якобы совершили международное отмывание денег", - говорится в сообщении.

В обвинительном акте утверждается, что Костин также владел роскошным домом в Аспене, штат Колорадо, который он приобрел за 13,5 миллиона долларов в 2010 году.

По крайней мере, с 6 апреля 2018 года или примерно до сентября 2019 года Костин, Вольфсон, Бонд и другие участвовали в схеме нарушения IEEPA, предоставляя средства, товары и услуги в пользу Костина, чье имущество и интересы в собственности, включая дом Аспен, были заблокированы в результате санкций OFAC против него передали в министерстве.

В частности, Костин и его заговорщики, несмотря на санкции, якобы планировали эксплуатировать, поддерживать и улучшать резиденцию в Аспене таким образом, чтобы скрыть право собственности олигарха на этот актив.

"Кроме того, примерно в сентябре 2019 года Костин, Вольфсон, Бонд и другие, вероятно, совершили дополнительные нарушения санкций, оперируя и передавая заблокированное имущество Костина. В частности, заговорщики якобы договорились продать дом в Аспене и предоставить Костину примерно 12 миллионов долларов от продажи", - передали в Минюсте.

Пока 67-летний Костин остается на свободе и, как считается, находится в России.

Костина обвиняют в двух пунктах в сговоре с целью нарушения IEEPA, двух пунктах в нарушении IEEPA и одном пункте в сговоре с целью международного отмывания денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы .

обвиняют в двух пунктах в сговоре с целью нарушения IEEPA, двух пунктах в нарушении IEEPA и одном пункте в сговоре с целью международного отмывания денег, . Вольфсон обвиняется по одному пункту в заговоре с целью нарушения IEEPA и по двум пунктам нарушения IEEPA, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения.

Бонда обвиняют по одному пункту в сговоре с целью нарушения IEEPA и по двум пунктам нарушения IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения. Дело расследуется офисом ФБР в Вашингтоне.

Дело в США в отношении Курченко

В Среднем округе Флориды большое жюри вернуло обвинительный акт, обвиняющий подсанкционного Сергея Курченко, украинского олигарха времен беглого экс-президента Виктора Януковича, в многолетней схеме по нарушению и уклонению от санкций США путем получения средств и ведения бизнеса с ними на сумму примерно 330 миллионов долларов.

38-летний олигарх, как считается, проживает в Москве. Он обвиняется в нарушении IEEPA и санкций США в отношении России в связи с многолетней схемой ведения бизнеса в Штатах с нарушением американских санкций.

В частности, Курченко попал под санкции OFAC в 2015 году за участие в незаконном присвоении государственных активов Украины.

В судебных документах утверждается, примерно с июля 2017 года по февраль 2022 года или примерно Курченко и другие использовали сеть подставных компаний, которыми владел и контролировал олигарх, для продажи металлических изделий, в частности чугуна, катанки и стальных заготовок, физическим и юридическим лицам, в США. , включая американскую компанию.

Металлические изделия включали изделия, изготовленные на заводах на Донбассе в Украине, которые принадлежали и контролировали Курченко. Как утверждается, бизнесмен совершил отмывание денег, переводя средства в США и с них в связи со схемой и нарушениями IEEPA.

"Для содействия незаконным операциям, описанным выше, Курченко якобы встречался с американскими покупателями в Москве, чтобы договориться об операциях с металлом между компаниями, которыми он владел и контролировал, и лицами США, включая компанию А и ее представителей. Как утверждается, Курченко намеренно принимал участие в операциях по продаже и отгрузке продукции на сумму более 330 миллионов долларов физическим лицам и компаниям в США", – рассказали в министерстве.

Курченко обвиняется в сговоре с целью нарушения IEEPA и санкций США против России, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью отмывания денег, предусматривающее максимальное наказание в виде 20 лет заключения.

Прочие дела и аресты имущества

Кроме того, в Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов.

В Южном округе Флориды Штаты подали гражданский иск о конфискации двух роскошных кондоминиумов Майами, принадлежащих подсанкционному российскому олигарху Виктору Перевалову. Эти объекты могут быть связаны со сговором по содержанию и передаче недвижимости в пользу бизнесмена. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бал-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.

В округе Колумбия был обнародован замененный обвинительный акт, обвиняемый Владиславом Осиповым в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой содействия эксплуатации моторной яхты (M/Y) Tango, которая, по данным правоохранителей, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Виктору Векселю.