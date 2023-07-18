В США раскрыли детали подготовки украинцев к контрнаступлению

По его словам, международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 000 военнослужащих. При этом Украина все еще сдерживает значительное количество боевой мощи, медленно и сознательно пробиваясь через российскую оборону.

Он отметил, что несмотря на то, что у русских также было время на подготовку обороны, они столкнулись со значительными проблемами: плохой подготовкой, оснащением и моральным духом. Проблем добавило и беспорядки, вызванные восстанием Пригожина.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано совершать такой вывод... Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", - сказал Милли.

Однако он считает, что главной проблемой, которая сейчас вызывает украинские жертвы, являются минные поля, а не российская авиация.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают движение сразу на нескольких направлениях в рамках своего контрнаступления на фронте, которое длится более месяца. Ранее президент Украины Владимир Зеленский после двух недель контрнаступления признался, что прогресс "медленнее, чем хотелось бы". В частности, он решил не скрывать, что контрнаступление ВСУ могло начаться раньше. А сейчас он "замедлен" укрепленной русской обороной.

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