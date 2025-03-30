США разозлились, что Украина потопила крейсер "Москва" без предупреждения, - NYT

В США разозлились, когда украинские войска потопили крейсер "Москва" без предупреждения. Также Вашингтон был удивлен, что у Украины были ракеты для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечается в материале о роли американцев в украинских операциях против России, затопление "Москвы" было сигнальным триумфом - демонстрацией украинского мастерства и российской бездарности. Но, как указывают авторы, этот эпизод также отразил несогласованность между Украиной и США в первые недели полномасштабной войны.
The New York Times пишет, что через два месяца после начала полномасштабной войны украинские генералы поехали в Висбаден в Германии, где договорились с американскими военными о партнерстве в сфере разведки, стратегии, планирования и технологий.
Примерно за две недели до того, американские и украинские военно-морские офицеры находились на плановом звонке, когда на радарных экранах появилось извещение о потоплении российского крейсера "Москва".
Такой шаг Украины вызвал гнев среди американских чиновников, поскольку украинские военные не предупредили о планировании операции.
Также в США были удивлены, что в Украине были ракеты для поражения крейсера. Кроме того, такой ход вызвал панику среди американцев, поскольку тогдашняя администрация Джо Байдена не собиралась разрешать Украине атаковать такой мощный символ российской власти.
Напомним, в апреле 2022 года Вооруженные силы Украины потопили российский крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ. Это считается одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны.
Как известно, крейсер был атакован ракетами "Нептун" украинского производства. Корабль сначала был подбит, там возник пожар. Однако россиянам все же не удалось спасти "Москву", экипаж также пошел на дно.
Подробнее об операции ВСУ и затоплении российского крейсера - в материале РБК-Украина.
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