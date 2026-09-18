США рассматривают сокращение войск в Европе на фоне угрозы российской агрессии, - СМИ

По данным семи действующих и бывших чиновников США и стран Запада, Пентагон изучает возможность выведения около трети американского контингента, то есть 25 тысяч человек. В то же время некоторые источники отмечают, что сокращение может оказаться еще более существенным и затронуть половину сил - до 40 тысяч военнослужащих.

В европейских столицах и среди американских законодателей от обеих партий выражают глубокую обеспокоенность из-за таких планов. Они опасаются, что вывод войск лишь придаст смелости России и ослабит сдерживание агрессора.

В случае реализации этого сценария это станет самым большим сокращением 80-тысячной американской группировки в Европе со времен завершения холодной войны в 1990-х годах.

Какие страны окажутся под ударом

Сокращение в первую очередь может затронуть Германию, Италию и Испанию, где дислоцирована основная часть сил США. При этом лидеры этих трех стран ранее имели споры с президентом США Дональдом Трампом из-за войны в Иране.

В Конгрессе США план Пентагона уже подвергся жесткой критике.

"Сокращение численности войск на 25 тысяч человек неприемлемо ни в коем случае. Невозможно обеспечить сдерживание России по дешевке", - заявил один из представителей Республиканской партии.

Процедура и сроки принятия решения

Решение по военному присутствию принимается в рамках шестимесячного обзора сил в Европе, о котором Пентагон объявил в июне. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США пояснил, что эта проверка нужна, чтобы "обеспечить соответствие нашей позиции здравому смыслу стратегии президента Трампа "Америка превыше всего"".

Руководитель Европейского командования США и верховный главнокомандующий силами НАТО генерал ВВС Алексус Гринкевич должен предоставить свой анализ министру обороны Питу Гегсету сегодня, 18 сентября.

В анализе очерчат четыре возможных варианта действий, охватывающих сокращение сухопутных, авиационных и морских сил или передислокацию части подразделений на восточный фланг НАТО.

Окончательные рекомендации Гегсет получит 6 ноября и представит президенту США. Пока никаких окончательных решений чиновники еще не приняли.