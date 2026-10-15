США рассматривают возможность применения "матери всех бомб" против Ирана, - CNN

По данным источников CNN, один из планов предполагает удары по значительному количеству объектов энергетической инфраструктуры Ирана с возможным использованием бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB).

Другой вариант касается ядерных объектов, в частности, горы Пикакс, где, по оценкам США и Израиля, Тегеран хранит компоненты своей ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удар по горе Пикакс. Он заявлял, что цель США - не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Применение бомбы MOAB, крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США, впервые в конфликте с Ираном будет означать значительную эскалацию, хотя существуют сомнения в ее эффективности в достижении любой из заявленных Трампом стратегических целей или изменении баланса сил в войне, отмечают многочисленные источники.

В последние несколько недель советники Белого дома проводили встречи, чтобы обсудить различные варианты действий по Ирану.

Хотя Трамп публично объявил, что не будет принимать новые меры к промежуточным выборам, несколько советников в частном порядке отметили, что не знают, является ли это заявление окончательным.