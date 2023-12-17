США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда

"Официальные лица США заявляют, что они изучают вопрос об ударе по хуситам", - информирует издание со ссылкой на источники в Белом доме.

В администрации Джо Байдена все больше обеспокоены тем, что хуситы и их союзники в лице Ирана пытаются помешать международной морской торговле с Израилем, и таким образом увеличить расходы США и союзников на поддержку этой страны.

"Некоторые мировые судоходные линии уже перенаправляют свои грузовые перевозки из Красного моря и Суэцкого канала на маршруты, огибающие Африканский Рог, что существенно увеличивает время и расходы на транзит", - отмечается в сообщении.

В то же время, продолжает Semafor, в администрации Байдена неоднократно заявляли, что их приоритетом являются не подобные ответные удары, а поддержка кампании Израиля по вытеснению группировки ХАМАС из Сектора Газа.

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые якобы имеют связи с Израилем.

Британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

В начале недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Ранее хуситы сбили у побережья Йемена американский военный беспилотник MQ-9.

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