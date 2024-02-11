В США разбился вертолет с шестью людьми на борту

По данным местных властей, после падения вертолета не удалось найти ни одного уцелевшего из находившихся на борту.

Как рассказали в департаменте шерифа, авария произошла восточнее автострады 15 вблизи Хеллоран-Спрингс-роуд.

Было установлено, что Orbic Air вылетел в пятницу вечером из аэропорта Палм-Спрингс и направлялся в Боулдер-Сити (штат Невада). Вертолет разбился около 22:00 по местному времени.

Что стало причиной катастрофы - пока неизвестно.

Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Авиакатастрофа в США 10 февраля

Ранее сегодня стало известно, что в Штатах пассажирский самолет Bombardier Challenger 600 из-за поломки совершил аварийную посадку на автомагистраль недалеко от Неаполя (штат Флорида). После этого воздушное судно вспыхнуло.

В результате этого события погибли два человека. В общей сложности на борту небольшого самолета находились пять человек, трое из них смогли выбраться.