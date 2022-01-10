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США і Росія почали офіційні переговори в Женеві щодо "гарантій безпеки"

Автор: Юлія Бойко

Високопоставлені представники США і Росії сьогодні, 10 січня 2022 року, почали офіційні переговори про стратегічну стабільність, які проходять у швейцарській Женеві. На них сторони обговорять так звані "гарантії безпеки" для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков з російською делегацією прибув до дипломатичної місії США у супроводі швейцарської поліції для переговорів віч-на-віч із заступником держсекретаря США Венді Шерман та її командою.

Ця зустріч є частиною переговорів "Стратегічний діалог з безпеки", розпочатих президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним під час червневого саміту в Женеві.

Нагадаємо, напередодні Рябков і Шерман провели неформальну робочу вечерю, по її завершенню російський дипломат назвав зустріч складною, але діловою.

А представник Держдепу Нед Прайс додав, що сторони обговорили теми, які будуть детальніше підніматися на зустрічі 10 січня.

Зазначимо, однією з головних вимог Росії від Заходу є відмова від розширення НАТО, в тому числі шляхом вступу України до альянсу.

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